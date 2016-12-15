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    Лионель Месси женится в 2017 году

    Футболист встречается с Антонеллой Рокуццо с 2000 года, пара воспитывает двоих детей

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Аргентинский форвард испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси узаконит свои отношения с подругой Антонеллой Рокуццо в 2017 году.

    Как передает Report, об этом сообщает Mundo Deportivo.

    Точная дата торжества не сообщается, но известно, что оно пройдет в родном городе будущих супругов - Росарио.

    Месси и Рокуццо познакомилась в окрестностях Росарио будучи детьми. Они стали встречаться, когда футболист подписал контракт с "Барселоной" в 2000 году. Месси и Рокуццо воспитывают двоих детей - четырехлетнего Тьяго и однолетнего Матео.

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