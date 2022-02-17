Лига конференций: Сегодня "Карабах" проведет исторический матч

Сегодня "Карабах" проведет исторический матч в Лиге конференций УЕФА по футболу.

Сегодня "Карабах" проведет исторический матч в Лиге конференций УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, команда впервые среди азербайджанских клубов выигравшая групповой этап еврокубков, проведет свой первый матч в плей-офф. "Карабах" под руководством Гурбана Гурбанова сыграет с "Марселем" во Франции.

Матч на стадионе "Велодром" начнется в 00:00 по бакинскому времени, который судить будет черногорский арбитр ФИФА Никола Дабанович.

В составе "скакунов" травмированы Шахруддин Магомедалиев и Хайме Ромеро, под вопросом выход на поле Бедави Гусейнова и Аббаса Гусейнова. Единственная потеря для хозяев - дисквалификация Валантена Ронге.

Лига конференций УЕФА, плей-офф

Первая игра

17 февраля

00:00. "Марсель" (Франция) - "Карабах" (Азербайджан).

Судьи: Никола Дабанович, Милован Джукич, Владан Тодорович, Милош Боскович (все Черногории)

Марсель, стадион "Велодром".

Ответный матч между командами состоится 24 февраля в Баку.