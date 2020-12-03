Лига Европы: Сможет ли "Карабах" набрать первые очки?

Сегодня агдамский "Карабах" проведет матч V тура группового этапа Лиги Европы УЕФА

Сегодня агдамский "Карабах" проведет матч V тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, соперником азербайджанского клуба, ведущего борьбу в группе I, станет израильский "Маккаби" (Тель-Авив). В связи с действующим в Азербайджане военным положением, игра пройдет на арене "Башакшехир Фатих Терим" в Стамбуле и начнется в 21:55 по бакинскому времени.

Чемпион Азербайджана подошел к игре с серьезными потерями. Не вселяет оптимизма отсутствие в технической зоне главного тренера Гурбана Гурбанова, заразившегося коронавирусом. 48-летний специалист не поехал с командой в Турцию. Также серьезной потерей является неучастие в сегодняшнем матче лидеров "Карабаха" Махира Эмрели, Максима Медведева и Аббаса Гусейнова. Хотя последние два теста Мусы Гурбанова после возвращения из расположения национальной команды дали отрицательный результат, футболист не был включен в состав, так как не принимал участия в тренировках. Бадави Гусейнов и Патрик Андраде пропускают встречу с "Маккаби" из-за травмы. Единственный положительный момент – к команде присоединился Рахиль Мамедов, излечившийся от COVID-19.

Чемпион Азербайджана не имеет никакой турнирной мотивации, и матч будет носить для него формальный характер. Однако результат встречи отразится на судьбе второй путевки в группе, которую скорее всего займут "Маккаби" или турецкий "Сивасспор". В настоящее время в группе I лидирует испанский "Вильярреал" с 10 баллами. У израильтян, занимающих второе место, в активе 7 очков, а у идущих третьими турок – 6. Не имеющий очков "Карабах" замыкает турнирную таблицу.

Лига Европы УЕФА, групповой этап

V тур

21:55. "Карабах" (Азербайджан) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль)

Судьи: Роберт Хеннесси, Аллен Линч, Эммет Динан, Пол Маклафлин

Стамбул, стадион «Башакшехир Фатих Терим»

Отметим, что в другом матче группы "Сивасспор" примет "Вильярреал".