Лига Европы: "Карабах" сегодня проведет ответный матч против "Браги"

Футбольный клуб "Карабах" проведет сегодня ответный матч в стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Футбольный клуб "Карабах" проведет сегодня ответный матч в стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, чемпион Азербайджана встретится с португальским клубом "Брага".

Агдамский клуб, обыгравший соперника на выезде со счетом 4:2, проведет ответный матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Подопечные Гурбана Гурбанова нацелены выйти в 1/8 финала.

Матчем, который начнется в 21:45, будет управлять судейская бригада из Болгарии.

Лига Европы УЕФА

Стадия плей-офф, ответный матч

22 февраля

21:45. "Карабах" (Азербайджан) - "Брага" (Португалия)

Главный судья: Георгий Кабаков (Болгария).

Баку, Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.