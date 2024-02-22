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Лига Европы: "Карабах" сегодня проведет ответный матч против "Браги"

Лига Европы: "Карабах" сегодня проведет ответный матч против "Браги" Футбольный клуб "Карабах" проведет сегодня ответный матч в стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Футбол
22 февраля 2024 г. 09:39
Лига Европы: Карабах сегодня проведет ответный матч против Браги

Футбольный клуб "Карабах" проведет сегодня ответный матч в стадии плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, чемпион Азербайджана встретится с португальским клубом "Брага".

Агдамский клуб, обыгравший соперника на выезде со счетом 4:2, проведет ответный матч на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Подопечные Гурбана Гурбанова нацелены выйти в 1/8 финала.

Матчем, который начнется в 21:45, будет управлять судейская бригада из Болгарии.

Лига Европы УЕФА

Стадия плей-офф, ответный матч

22 февраля

21:45. "Карабах" (Азербайджан) - "Брага" (Португалия)

Главный судья: Георгий Кабаков (Болгария).

Баку, Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Liqası: “Qarabağ” bu gün pley-off mərhələsinin cavab oyununa çıxacaq

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