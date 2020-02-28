Лига Европы: Состоялась жеребьевка 1/8 финала

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, на жеребьевке, состоявшейся в швейцарском Ньоне, определились противники, которые схлестнутся в 1/8 финала.

Турецкий "Башакшехир" выступит против датского "Копенгагена". Английский "Вульвергемптон", за который выступает Ренат Дадашов, сыграет с греческим "Oлимпиакосом".

Итак, в 1/8 финала встретятся:

"Башакшехир" (Tурция) - "Koпенгаген" (Дания)

"Oлимпиакос" (Греция) - "Вульвергемптон" (Англия)

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" (Леверкузен, Германия)

"Вольфсбург" (Германия) - "Шахтер" (Донецк, Украина)

"Интер" (Италия) - "Xeтафе" (Испания)

"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия)

LASK (Aвстрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Отметим, что матчи 1/8 финала пройдут 12 марта, а ответные встречи – 19 марта.