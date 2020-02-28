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Лига Европы: Состоялась жеребьевка 1/8 финала

Лига Европы: Состоялась жеребьевка 1/8 финала

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. 

Как сообщает Report, на жеребьевке, состоявшейся в швейцарском Ньоне, определились противники, которые схлестнутся в 1/8 финала. 

Турецкий "Башакшехир" выступит против датского "Копенгагена". Английский "Вульвергемптон", за который выступает Ренат Дадашов, сыграет с греческим "Oлимпиакосом". 

Итак, в 1/8 финала встретятся: 

"Башакшехир" (Tурция) - "Koпенгаген" (Дания)

"Oлимпиакос" (Греция) - "Вульвергемптон" (Англия) 

"Рейнджерс" (Шотландия) - "Байер" (Леверкузен, Германия) 

"Вольфсбург" (Германия) - "Шахтер" (Донецк, Украина) 

"Интер" (Италия) - "Xeтафе" (Испания) 

"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия) 

LASK (Aвстрия) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) 

Отметим, что матчи 1/8 финала пройдут 12 марта, а ответные встречи – 19 марта.

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