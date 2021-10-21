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Лига Чемпионов: «Зенит» на своем поле уступил «Ювентусу»

Лига Чемпионов: «Зенит» на своем поле уступил «Ювентусу» Состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022, в котором встретились «Зенит» и «Ювентус».
Футбол
21 октября 2021 г. 06:11
Лига Чемпионов: «Зенит» на своем поле уступил «Ювентусу»

Состоялся матч группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022, в котором встретились «Зенит» и «Ювентус».

Как передает Report, встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.

Футболисты «Ювентуса» открыли счёт на 86-й минуте. Маттио Де Шильо с левого фланга выполнил мягкую подачу в центр штрафной, откуда Деян Кулушевски беспрепятственно головой подрезал мяч в дальний угол ворот.

Санкт-петербургский «Зенит» в 3 матчах набрал 3 очка. Туринский «Ювентус» имеет в своём активе 9 очков, «Челси» с 6 очками расположился на втором месте, а «Мальмё» пока без очков.

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