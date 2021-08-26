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Лига чемпионов: В Стамбуле состоится жеребьевка группового этапа

Лига чемпионов: В Стамбуле состоится жеребьевка группового этапа Сегодня состоится жеребьевка группового этапа сезона 2021/2022 в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
26 августа 2021 г. 08:11
Лига чемпионов: В Стамбуле состоится жеребьевка группового этапа

Сегодня состоится жеребьевка группового этапа сезона 2021/2022 в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, мероприятие, которое пройдет в Стамбуле, начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Корзина I: "Челси", "Манчестер Сити" (оба Англия), "Атлетико" (Мадрид), "Вильярреал" (оба Испания), "Бавария" (Германия), "Интер" (Италия), "Лилль" (Франция), "Спортинг" (Португалия).

Корзина II: "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Севилья" (все - Испания), "Ювентус" (Италия), "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" (обе - Англия), ПСЖ (Франция), "Боруссия" (Дортмунд, Германия).

Корзина III: "Порту", "Бенфика" (обе - Португалия), "Аякс" (Нидерланды), "Шахтер" (Донецк, Украина), "Лейпциг" (Германия), "Зальцбург" (Австрия), "Аталанта" (Италия), "Зенит" (Россия).

Корзина IV: "Бешикташ" (Турция), "Динамо" (Киев, Украина), "Брюгге" (Бельгия), "Янг Бойз" (Швейцария), "Милан" (Италия), "Мальмё" (Швеция), "Вольфсбург" (Германия), "Шериф" (Молдова).

Отметим, что матчи первого тура Лиги чемпионов состоятся 14-15 сентября.

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