Лига чемпионов УЕФА: "ПСЖ" на выезде разгромил "Барсу" в ответном матче 1/4 финала

Французский "ПСЖ" на выезде разгромил "Барселону" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 4:1.
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В концовке первого тайма (40-я минута) Усман Дембеле сравнял счет. В начале второй половины встречи у парижан голы забили Витинья (54') и Килиан Мбаппе (61' и 89').
Главный тренер "Барсы" Хави был удален на 56-й минуте за неспортивное поведение.
Поскольку первая игра, состоявшаяся в Париже, завершилась победой каталонцев со счетом 3:2, по итогам двух игр (6:4) "ПСЖ" вышел в 1/2 финала.
В другой четвертьфинальной игре германская "Боруссия" дома со счетом 4:2 обыграл испанский "Атлетико". В составе победителей голы забили Юлиан Брандт (34-я минута), Иан Матсен (39), Никлас Фюллькруг (71) и Марсель Забитцер (74). На 49-й минуте мяч в свои ворота забил защитник "Боруссии" Матс Хуммельс, у "Атлетико" также отличился Анхель Корреа (64). Первый матч прошел в Мадриде и завершился победой "Атлетико" со счетом 2:1.
Таким образом, в полуфинале Лиги чемпионов встретятся "ПСЖ" и "Боруссия". Первая встреча должна состояться 30 апреля в Германии, ответная встреча запланирована на 7 мая в Париже.