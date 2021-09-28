Лига чемпионов: Стартует второй тур группового этапа

Сегодня стартует второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня стартует второй тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в первый день матча будет сыграно 8 матчей в 4 группах.

"Бешикташ", единственная турецкая команда на турнире, в гостях сыграет с нидерландским "Аяксом". В другом матче группы C встретятся немецкая "Боруссия" (Дортмунд) и португальский "Спортинг".

Центральный матч дня состоится во Франции. ПСЖ в родных стенах встречается с английским "Манчестер Сити".

Лига чемпионов

II тур

28 сентября

Группа А.

23:00. ПСЖ (Франция) - "Манчестер Сити" (Англия)

23:00. "Лейпциг" (Германия) - "Брюгге" (Бельгия)

"Манчестер Сити" - 3, ПСЖ - 1, "Брюгге" - 1, "Лейпциг" - 0.

Группа B.

23:00. "Милан" (Италия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания)

23:00. "Порту" (Португалия) - "Ливерпуль" (Англия)

"Ливерпуль" - 3, "Атлетико" - 1, "Порту" - 1, "Милан" - 0.

Группа C.

20:45. "Аякс" (Нидерланды) - "Бешикташ" (Турция)

23:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Спортинг" (Португалия)

"Аякс" - 3, "Боруссия" - 3, "Бешикташ" - 0, "Спортинг" - 0.

Группа D.

20:45. "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Интер" (Италия)

23:00. "Реал Мадрид" (Испания) - "Шериф" (Молдова)

"Шериф" - 3, "Реал Мадрид" - 3, "Интер" - 0, "Шахтер" - 0.