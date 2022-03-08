Лига чемпионов: Сегодня стартуют ответные матчи 1/8 финала

Сегодня стартуют ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня стартуют ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два матча.

"Ливерпуль" в Англии примет итальянский "Интер". В первой встрече англичане победили соперника со счетом 2:0.

В другом матче вечера "Бавария" в родных стенах встретится с австрийским "Зальцбургом". В первом поединке между сторонами победитель не определился - 1:1.

Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала

Ответные игры

8 марта

00:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Интер" (Италия)

Судья: Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания).

Первая игра - 2:0.

00:00. "Бавария" (Германия) – "Зальцбург" (Австрия)

Судья: Клемент Турпин (Франция).

Первая игра - 1:1.

Отметим, что остальные ответные матчи 1/8 финала пройдут 9, 15 и 16 марта.