Лига чемпионов: Сегодня стартуют ответные матчи 1/8 финала

Сегодня стартуют ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, в первый игровой день пройдут два матча.
"Ливерпуль" в Англии примет итальянский "Интер". В первой встрече англичане победили соперника со счетом 2:0.
В другом матче вечера "Бавария" в родных стенах встретится с австрийским "Зальцбургом". В первом поединке между сторонами победитель не определился - 1:1.
Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала
Ответные игры
8 марта
00:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Интер" (Италия)
Судья: Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания).
Первая игра - 2:0.
00:00. "Бавария" (Германия) – "Зальцбург" (Австрия)
Судья: Клемент Турпин (Франция).
Первая игра - 1:1.
Отметим, что остальные ответные матчи 1/8 финала пройдут 9, 15 и 16 марта.