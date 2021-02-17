Лига Чемпионов: Португало-итальянское и испано-немецкое противостояния

Сегодня пройдут еще два матча стадии 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА

Сегодня пройдут еще два матча стадии 1/8 Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Report, обе встречи стартуют в одно и то же время.

Итальянский "Ювентус" будет гостить у португальского "Порту". У гостей, наряду с Хуаном Куадрадо и Артуром из-за травм не выйдут на поле Леонардо Бонуччи и Пауло Дибала. Хозяева поля не смогут воспользоваться услугами Мухаммеда Мбае и Нану.

Другая встреча вечера состоится в Испании. Местная "Севилья" примет немецкую "Боруссию" из Дортмунда. У немцев в матче не примут участие Лукаш Пищчек и Дан-Аксель Загаду. Севильскому клубу же придется обойтись без Маркоса Акуньи и Лукаса Окампоса.

Отметим, что обе встречи стартуют в полночь по бакинскому времени.

Также напомним, что в первый игровой день французский ПСЖ на выезде разгромил испанскую "Барселону" со счетом 4:1, а английский "Ливерпуль" взял вверх над немецким "Лейпцигом".