Лига чемпионов: В матче "Лех" - "Карабах" открыт счет

Счет открыт в первом матче I квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между командами "Лех" и "Карабах".
Как сообщает Report, на 41-й минуте Михаил Исхак вывел хозяев поля вперед.
Команды ушли на перерыв.
22:03
В Польше начался первый матч I квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между командами "Лех" и "Карабах".
Как сообщает Report, встречу, которая проходит на одноименном стадионе в Познани обслуживает испанский арбитр ФИФА Хосе Луис Мунуэра.
Отметим, что ответная игра между командами состоится 12 июля в Баку.