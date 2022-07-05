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Лига чемпионов: В матче "Лех" - "Карабах" открыт счет

Лига чемпионов: В матче "Лех" - "Карабах" открыт счет В Польше начался первый матч I квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между командами "Лех" и "Карабах".
Футбол
5 июля 2022 г. 22:49
Лига чемпионов: В матче Лех - Карабах открыт счет

Счет открыт в первом матче I квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между командами "Лех" и "Карабах".

Как сообщает Report, на 41-й минуте Михаил Исхак вывел хозяев поля вперед.

Команды ушли на перерыв.

22:03

В Польше начался первый матч I квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между командами "Лех" и "Карабах".

Как сообщает Report, встречу, которая проходит на одноименном стадионе в Познани обслуживает испанский арбитр ФИФА Хосе Луис Мунуэра.

Отметим, что ответная игра между командами состоится 12 июля в Баку.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Lex" - "Qarabağ" matçında 2-ci hissə başlayıb

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