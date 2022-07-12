Лига чемпионов: "Карабах" восстановил равновесие в матче с "Лехом"

В ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА в Баку между «Карабахом» и польской командой «Лекс» забит второй гол.
Как передает Report, Кади Борхес на 14-й минуте сравнял счет.
Быстрый гол был забит в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, проходившем в Баку между "Карабахом" и польской командой "Лех".
Как сообщает Report, гости открыли счет на 20-й секунде встречи. Отличился Кристоффер Вельде.
Отметим, что в первом поединке в Польше "скакуны" уступил сопернику с минимальным счетом - 0:1.
На Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова начался матч квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между клубами "Карабах" и "Лех".
Как передает Report, встречу обслуживает английский судья ФИФА Эндрю Медли.
Отметим, что в первом поединке в Польше "скакуны" уступил сопернику с минимальным счетом - 0:1.