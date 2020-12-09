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Лига чемпионов: "Лацио" вышла в 1/8 финала

Лига чемпионов: "Лацио" вышла в 1/8 финала Завершились два матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
9 декабря 2020 г. 00:09
Лига чемпионов: Лацио вышла в 1/8 финала

Завершились два матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, немецкий клуб "Боруссия" (Дортмунд), вышедший в 1/8 финала из группы F, в последнем туре победил в гостях "Зенит" со счетом 2:1. На 16-й минуте встречи нападающий хозяев поля Себастьян Дриусси открыл счет. Во втором тайме, на 68-й минуте, сравнял результат защитник дортмундской "Боруссии" Лукаш Пищек. Через 11 минут хавбек немецкой команды Аксель Витсель, ранее выступавший за "Зенит", забил победный гол.

Дортмундская "Боруссия" набрала 13 очков и заняла 1-е место в группе F. "Зенит" (1) - на последнем, 4-м месте. Напомним, санкт-петербургский клуб досрочно лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков.

Соперники команд по группе F римский "Лацио" и "Брюгге" сыграли между собой вничью - 2:2. После этого результата "Лацио" набрала 10 очков и вышла в плей-офф. "Брюгге" с 8 очками продолжит борьбу в 1/16 финала Лиги Европы.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Borussiya"dan qələbə, "Latsio" 1/8 finalda

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