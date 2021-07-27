Лига чемпионов: Команда Махира Эмрели сыграет ответный матч в Эстонии

Сегодня состоятся ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня состоятся ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в первый день будут сыграно 4 матча.

Польская "Легия" в лице члена сборной Азербайджана Махира Эмрели в гостях сыграет с эстонской "Флорой". В первом матче победу со счетом 2:1 одержал варшавский клуб.

Лига чемпионов УЕФА

II отборочный раунд, ответные матчи

27 июля

20:00. "Флора" (Эстония) - "Легия" (Польша)

Первая игра: 1:2.

20:00. ХИK (Хельсинки, Финляндия) - "Мальмё" (Швеция)

Первая игра: 1:2.

20:00. "Омония" (Кипр) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

Первая игра: 0:2.

21:00. "Жальгирис" (Литва) - "Ференцварош" (Венгрия)

Первая игра: 0:2.