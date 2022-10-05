Лига чемпионов: "Интер" впервые за 12 лет обыграл "Барселону"

Состоялись матчи III тура в рамках группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Состоялись матчи III тура в рамках группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Report, в Милане итальянский клуб "Интер" со счетом 1:0 победил испанскую "Барселону".

Голом в составе хозяев поля отметился Хакан Чалханоглу (45+2 минута).

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в результате беспорядков по окончании футбольного матча в Индонезии между командами "Арема" и "Персебая". Сотрудники полиции применили слезоточивый газ против болельщиков, что привело к панике и давке, в результате которой погибли 125 человек, 323 пострадали.

Итальянский клуб победил "Барселону" впервые с 2010 года, тогда в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов "Интер" одержал победу со счетом 3:1. Далее команды встречались пять раз: четыре раза побеждала "Барселона", один матч завершился вничью. "Барселона" является пятикратным победителем главного еврокубкового турнира (1992, 2006, 2009, 2011, 2015), на счету "Интера" три титула (1964, 1965, 2010).

"Интер" вышел на чистое второе место в турнирной таблице группы С, набрав 6 очков. Лидером квартета является германская "Бавария " (9 очков), на третьей строчке расположилась "Барселона" (3), на четвертой - чешская "Виктория Пльзень" (0). Ранее во вторник "Бавария" разгромила чешскую команду со счетом 5:0. В следующем матче "Барселона" примет "Интер" 12 октября, а "Бавария" в этот же день на выезде сыграет с "Викторией".

"Ливерпуль" на стадионе "Энфилд" одержал победу над шотландским "Рейнджерс" со счетом 2:0.

Английский клуб занимает второе место в турнирной таблице группы А после трех матчей, набрав шесть очков. "Рейнджерс" замыкает таблицу, не набрав ни одного очка за три встречи.