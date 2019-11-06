Лига чемпионов: “Боруссия” обыграла “Интер”, “Челси” ушёл от поражения в матче с “Аяксом” - ОБНОВЛЕНО

Завершились еще 5 поединков в рамках 4-го тура группового этапа ЛЧ. Как сообщает Report, в частности, победы одержали английский Ливерпуль, французский Лион и испанская Валенсия.

В поединке «Челси» и «Аякса» было забито 8 мячей. Матч завершился со счетом 4:4. При этом «синие» вырвали ничью, уступая по ходу поединка со счетом 1:4, а голландцы последние полчаса играли вдевятером.

На Энфилде в матче с Генк наставник Ливерпуля Юрген Клопп предоставил отдых нескольким игрокам основы. Это не помешало "красным" быстро открыть счет – Милнер прострелил с левого фланга, а Джорджиньо Вейналдум хорошо сориентировался в штрафной и отправил мяч в сетку. Хозяева продолжили доминировать на поле, но неожиданно пропустили под занавес первого тайма.

Это Мбвана Саматта круто сыграл головой на опережение после подачи углового от Хейнена. Однако, уже в дебюте второй половины игры Ливерпуль восстановил лидерство: Алекс Окслейд-Чемберлен получил пас от Салаха на линии штрафной, развернулся с левой и пробил в нижний угол ворот.

Зато в Неаполе первыми забили гости. Юный бомбардир Зальцбурга Эрлинг Холанд уже на 11-й минуте уверенно реализовал пенальти за фол против Минамино. Это разгневало ребят Карло Анчелотти и они сумели сравнять счет еще до перерыва. Ирвинг Лосано избежал офсайдной ловушки и классно пробил из-за пределов штрафной после передачи Инсинье. 1:1 в итоге.

В другом матче группы Н футболисты «Валенсии» разгромили французский «Лилль» (4:1).

Дортмундская «Боруссия» принимала миланский «Интер». Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В первом тайме преимущество в счёте получили гости — голами отметились нападающий Лаутаро Мартинес и полузащитник Матиас Весино Фалеро. Во втором тайме дортмундская команде сумела отыграться и выйти вперёд в счёте - голы на свой счёт записали нападающий Юлиан Брандт и защитник Ашраф Хакими, оформивший дубль в этой встрече.

Группа Е

"Ливерпуль" - "Генк" - 2:1

Голы: Вайналдум, 14 - 1:0, Саматта, 41 - 1:1, Окслейд-Чемберлен, 53 - 2:1

"Наполи" - "Ред Булл" - 1:1

Голы: Холанд, 11 (пенальти) - 0:1, Лосано, 43 - 1:1

Положение команд: "Ливерпуль" - 9, "Наполи" - 8, "Ред Булл" - 4, "Генк" - 1

Группа F

"Барселона" - "Славия" - 0:0

"Боруссия" - "Интер" - 3:2

Голы: Мартинес, 5 - 0:1, Весино, 40 - 0:2, Хакими, 51 - 1:2, Брандт, 64 - 2:2, Хакими, 77 - 3:2.

Положение команд: "Барселона" - 8, "Боруссия" - 7, "Интер" - 4, "Славия" - 2

Группа G

"Зенит" - "РБ Лейпциг" - 0:2

Голы: Демме, 45+5 - 0:1, Забитцер, 63 - 0:2.

"Лион" - "Бенфика" - 3:1

Голы: Андерсен, 4 - 1:0, Депай, 33 - 2:0, Сеферович, 76 - 2:1, Траоре, 89 - 3:1

Положение команд: "РБ Лейпциг" - 9, "Лион" - 7, "Зенит" - 4, "Бенфика" - 3.

Группа H

"Валенсия" - "Лилль" - 4:1

Голы: Осимен, 25 - 0:1, Парехо, 66 (с пенальти) - 1:1, Сумаре, 82 (в свои ворота) - 2:1. Кондогбья, 84 - 3:1, Торрес, 90 - 4:1.

"Челси" - "Аякс" - 4:4

Голы: Абрахам, 2 (в свои ворота) - 0:1, Жоржинью, 5 (с пенальти) - 1:1, Промес, 20 - 1:2, Аррисабалага, 35 (в свои ворота) - 1:3, ван де Бек, 55 - 1:4, Аспиликуэта, 63 - 2:4, Жоржинью, 71 (с пенальти) - 3:4, Джеймс, 74 - 4:4.

Положение команд: "Аякс" - 7, "Челси" - 7, "Валенсия" - 7, "Лилль" - 1.

Сегодня, 6 октября, пройдет вторая часть матчей 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

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«Зенит» потерпел поражение в домашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов от «Лейпцига».

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 0:2. В первом тайме гости сумели забить два гола, из которых засчитан был лишь один.

На 14-й минуте мяч оказался в воротах Михаила Кержакова после удара немецкого защитника Марселя Хальстенберга. Но игроки сине-бело-голубых указали арбитру, что во время забитого мяча была игра рукой и Орель Гринфельд обратился за помощью к VAR. Оказалось, что в момент взятия ворот действительно было нарушение и израильский судья отменил гол.

«РБ Лейпциг», набрав девять очков, лидирует в турнирной таблице группы G. «Зенит» (4) — на 2-м месте.

"Барселона" неожиданно потеряла очки с пражской "Славией" в матче . Игра завершилась вничью - 0:0.

В концовке первого тайма чешская команда забила в ворота "сине-гранатовых", но арбитр отменил гол гостей из-за офсайда. Во второй половине встречи уже гол "Барселоны" не был засчитан из-за положения вне игры у Лионеля Месси.