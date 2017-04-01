Лидер чемпионата Англии по футболу "Челси" проиграл "Кристал Пэлас" - ВИДЕО

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ "Челси" потерпел поражение от "Кристал Пэлас" со счетом 1:2 в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, в составе хозяев отличился Сеск Фабрегас (5-я минута), у гостей мячи забили Уилфрид Заа (9) и Кристиан Бентеке (11).

Беспроигрышная серия "Челси" в чемпионате прервалась на девятом матче, во всех турнирах лондонцы не проигрывали на протяжении 12 матчей подряд. "Челси" с 69 очками продолжает лидировать в турнирной таблице, "Кристал Пэлас" с 31 очком располагается на 15-й строчке.

В следующем матче "Челси" 5 апреля примет "Манчестер Сити", "Кристал Пэлас" в тот же день на выезде сыграет с "Саутгемптоном".

Результаты других матчей:

"Бернли" - "Тоттенхэм" - 0:2

"Лестер" - "Сток Сити" - 2:0

"Манчестер Юнайтед" - "Вест Бромвич" - 0:0.