Летом несколько футболистов сборной Азербайджана перейдут в европейские клубы

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Летом осуществят трансфер нескольких футболистов сборной Азербайджана в европейские клубы.

Об этом Report сказал главный координатор по вопросам селекции АФФА Риад Рафиев.

По его словам, на данный момент работы в этом направлении продолжаются: "В конце сезона несколько ныне выступающих в местных клубах игроков отправятся в Европу. Однако пока мы не хотим называть имен. Во время летнего перерыва вы сами станете свидетелями этого".

Риад Рафиев

Главный координатор также внес ясность в положение ныне выступающих в различных клубах континента азербайджанских футболистов. Официальный представитель федерации сказал, что нападающий Рамиль Шейдаев по собственному желанию перешел в клуб "Жилина" (Словакия). Однако, процесс передачи в полуторагодовую аренду из турецкого "Трабзонспор" футболиста, ныне принадлежащего по контракту указанному клубу, был осуществлен по линии АФФА: "Шейдаев получил предложения от российского "Динамо" (Москва), "Арсенала" (Тула), а также чешской команды "Слован" (Либерец). Однако, он выбрал клуб "Жилина", так как на данный момент клуб является лидером чемпионата Словакии. Эта команда показывает атакующий футбол и забивает множество голов. В данном клубе у Рамиля наибольшие шансы оправдать себя. Просто, из-за того, что его трансфер состоялся совсем недавно, его не включили в заявку на матч против "Сеницы".

Касаясь неучастия в прошлом туре на встрече с "Фаренцом" ныне выступающих в португальской "Боавиште" членов сборной Азербайджана – вратаря Кямрана Агаева и полузащитника Эмина Махмудова, Р.Рафиев сказал, что они не смогли выйти на игровое поле по разным причинам: "Махмудов получил травму и для восстановления ему требуется 10 дней. Что же касается Агаева, очень жаль, что он потерял место в основном составе. Я не могу сказать что-либо конкретное о том, останется он в "Боавиште", или нет".

Касаясь отстраненного турецким "Бурсаспор" из основной команды Дениза Йылмаза, главный координатор сказал, что тренеры сборной связались с самим футболистом. По его словам, пресса немного раздула вопрос: "Думаю, что вопрос не так уж и серьезен. Проблема в скором времени решится и Йылмаз вновь будет возвращен в основную команду".

Комментируя вопрос о выходе в феврале 2016 года Самира Масимова из состава "Нефтчи" и заключении 3-летнего контракта с командой "Домжале" (Словения), главный координатор сказал, что было бы лучше, если бы он нашел для себя новый клуб: "Масимов перешел в казахстанский "Окжетпес" не по линии АФФА. Он отправился туда на смотр благодаря собственным связям. Если честно, я не располагаю информацией о его нынешнем положении. У Масимова были предложения и из Азербайджана. Он – футболист, который может оказать помощь местным клубам. Однако, почему-то он не захотел приезжать. Я ожидал, что он сам уйдет из "Домжале", так как он не играет там".