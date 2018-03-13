Легионер "Габалы": Это был первый автогол в моей карьере

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ "В этом эпизоде я слегка дотронулся до мяча. Однако, не смог отдалить его. В итоге, моя нога заделу ногу соперника и он упал".

Как сообщает Report, об этом, касаясь грубого обращения по отношению к футболисту "Кешлы" Сертану Ташкыну на 65-й минуте матча XX тура Премьер-лиги, заявил защитник "Габалы" Воислав Станкович.

В данном эпизоде главный судья Омар Пашаев не назначил пенальти в ворота "Габалы". За 6 минут до этого Станкович забил гол в собственные ворота и определил окончательный результат. Опытный футболист добавил, что не знает причины забитых им и товарищем по команде автоголов.

Он заявил, что впервые за свою карьеру забил гол в собственные ворота.