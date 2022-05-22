Легенда "Ювентуса" после 17 лет в Турине переходит в новый клуб

Бывший защитник сборной Италии и туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини после 17 лет в Италии переберется в американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси".

Бывший защитник сборной Италии и туринского "Ювентуса" Джорджио Кьеллини после 17 лет в Италии переберется в американский клуб "Лос-Анджелес Гэлакси".

Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Игрок и клуб уже согласовали все условия по зарплате и сроку длительности контракта. Отмечается, что итальянец мог перейти также в "Интер Майами" или "Торонто", но клубы позже отказались от этой идеи.

Кьеллини стал игроком "Ювентуса" в 2005 году. В составе команды он девять раз стал чемпионом Италии, по пять раз выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

В 2006 году он вместе с туринским клубом опускался в серию "В", спустя год возвращался в высший дивизион.

Кьеллини прошел все юношеские и молодежные сборные Италии, а в 2004 году дебютировал за основную. На его счету бронза Олимпийских игр, Кубка конфедераций и Лиги наций. В 2021 году он, будучи капитаном национальной команды, стал чемпионом Европы.

В этом сезоне "Ювентус" остался вне тройки призеров. Вчера подопечные Массимилиано Аллегри уступили "Фиорентине" со счетом 0:2.