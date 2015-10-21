Легенда немецкого футбола вошел в список подозреваемых ФИФА в коррупции

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр вошел в список лиц, подозреваемых Международной федерацией футбола (ФИФА) в коррупции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Bild.

В среду комитет по этике ФИФА должен опубликовать список лиц, подозреваемых в коррупции.

В пятницу немецкий журнал Spiegel опубликовал информацию о том, что в 2000 году на тот момент глава компании "Адидас" Робер Луи-Дрейфус перевел 10,3 млн. швейцарских франков (6,7 млн. евро) в заявочный комитет "Германия-2006". Эти средства должны были пойти на нужды заявочного комитета, который возглавлял Беккенбауэр. Однако, по сообщению СМИ, деньги не были отражены ни в одном из отчетов. Согласно данным источников, средства были задействованы для того, чтобы обеспечить голоса четырех представителей Азии в исполнительном комитете ФИФА в пользу проведения ЧМ-2006 в Германии.

Сообщения Spiegel уже опровергли Немецкий футбольный союз, "Адидас" и на тот момент президент заявочного комитета "Германия-2006" Беккенбауэр. В ФИФА заявили, что проведут собственное внутреннее расследование по данному вопросу.