​Легенда американского футбола умер от коронавируса

Бывшая звезда NFL Том Демпси скончался от коронавируса на 74-м году жизни.

Как передает Report, об этом сообщает AFP.

Демпси известен по игре в NFL с 1969-го по 1979 год.

В последние годы он страдал от болезни Альцгеймера и деменции, а коронавирусом заразился в Новом Орлеане в доме для пожилых людей.

Демпси принадлежал один из самых значимых рекордов NFL – в матче 8 ноября 1970 года ему удался удар на рекордные 63 ярда. Сравниться с ним удалось только в 1998 году, а побил рекорд Демпси на один ярд только в 2013 году Мэтт Претер.