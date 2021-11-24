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ЛЧ: "Зенит" сыграл вничью с "Мальмё" и вышел в плей-офф Лиги Европы

ЛЧ: "Зенит" сыграл вничью с "Мальмё" и вышел в плей-офф Лиги Европы Российский "Зенит" в гостях со счетом 1:1 сыграл вничью со шведским "Мальмё" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Футбол
24 ноября 2021 г. 02:06
ЛЧ: Зенит сыграл вничью с Мальмё и вышел в плей-офф Лиги Европы

Российский "Зенит" в гостях со счетом 1:1 сыграл вничью со шведским "Мальмё" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

У "Мальмё" отличился Сёрен Риекс (28-я минута). В составе "Зенита" гол с пенальти забил Ярослав Ракицкий (90+2), одиннадцатиметровый был назначен после использования системы видеоассистента рефери (VAR). На 51-й минуте нападающий "Зенита" Артем Дзюба не реализовал пенальти. На 61-й минуте гол Дзюбы был отменен из-за офсайда.

На 86-й минуте "Зенит" остался в меньшинстве, вторую желтую карточку получил защитник Дмитрий Чистяков и был удален с поля.

"Зенит" гарантировал себе третье место в турнирной таблице группы H и участие в плей-офф Лиги Европы, в пяти матчах петербуржцы набрали четыре очка. "Мальмё" занимает последнюю строчку турнирной таблицы, команда набрала одно очко и не сможет обогнать "Зенит" после заключительного, шестого тура из-за преимущества петербургского клуба по итогам личных встреч.

В заключительном туре "Зенит" в Санкт-Петербурге сыграет с "Челси" 8 декабря. "Мальмё" в этот же день в гостях встретится с "Ювентусом".

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