Лайнсмену разбили голову стеклянной бутылкой в матче Лиги Европы - ВИДЕО

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между австрийским «Штурмом» и кипрским АЕК был прерван на 40 минут во втором тайме.

Как передает Report, игра была остановлена после того, как болельщик разбил голову помощнику арбитра Фредрику Клюверу на 78-минуте, бросив в него стеклянную бутылку.

Обе команды отправились в подтрибунное помещение. После совещания представителей УЕФА было принято решение возобновить встречу. Клюверу оказали необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что после игры фанат, бросивший бутылку в лайнсмена, попытался скрыться, но сотрудники местной полиции быстро вычислили его по видеозаписям и задержали.

Матч завершился победой АЕК со счётом 2:0. Ответную встречу команды проведут 16 августа.