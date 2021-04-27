"Лацио" уверенно победил "Милан" в матче Серии А

"Лацио" разгромил дома "Милан" со счетом 3:0 в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.

"Лацио" разгромил дома "Милан" со счетом 3:0 в матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, дубль оформил Хоакин Корреа (2-я и 51-я минуты), также отличился Чиро Иммобиле (87).

Отметим, что "Лацио" впервые с сентября 2017 года обыграл на своем поле "Милан" и одержал десятую домашнюю победу подряд в рамках чемпионата.

"Милан" потерпел второе поражение подряд в чемпионате Италии и с 66 очками в 33 матчах занимает пятое место в турнирной таблице, "Лацио" с 61 очком в 32 играх идет шестым.

В следующем туре "Милан" 1 мая примет "Беневенто", "Лацио" на следующий день сыграет дома с "Дженоа".