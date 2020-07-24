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"Лацио" гарантировал участие в Лиге чемпионов

"Лацио" гарантировал участие в Лиге чемпионов "Лацио" на своем поле обыграл "Кальяри" в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.
Футбол
24 июля 2020 г. 02:26
Лацио гарантировал участие в Лиге чемпионов

"Лацио" на своем поле обыграл "Кальяри" в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Сергей Милинкович-Савич (47-я минута) и Чиро Иммобиле (60). У проигравших отличился Джованни Симеоне (45).

"Лацио" впервые за пять матчей одержал победу. Клуб занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 72 очка. "Лацио" обеспечил себе четвертое место, став недосягаемым для идущей на пятом месте "Роме" (61 очко). Четвертое место дает право выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Серия "Кальяри" без побед составляет семь игр (четыре ничьи, три поражения). Команда идет на 13-й строчке, имея в активе 42 очка.

В следующем туре "Лацио" 26 июля в гостях сыграет с "Вероной". "Кальяри" в этот же день примет "Удинезе".

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