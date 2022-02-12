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Ла Лига: "Реал" не смог обыграть "Вильярреал"

Ла Лига: "Реал" не смог обыграть "Вильярреал" На стадионе "Керамика-Эль-Мадригал" в городе Вильярреал в рамках 24-го тура чемпионата Испании сезона-2021/2022 "Вильярреал" принимал мадридский "Реал". Команды не смогли выявить победителя. Счет встречи - 0:0.
Футбол
12 февраля 2022 г. 21:12
Ла Лига: Реал не смог обыграть Вильярреал

На стадионе "Керамика-Эль-Мадригал" в городе Вильярреал в рамках 24-го тура чемпионата Испании сезона-2021/2022 "Вильярреал" принимал мадридский "Реал". Команды не смогли выявить победителя. Счет встречи - 0:0.

Как передает Report, после 24 сыгранных туров мадридский "Реал" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. "Сливочные" имеют в своем активе 54 очка. "Вильярреал" с 36 очками находится на шестом месте в таблице. Действующий чемпион Испании - мадридский "Атлетико".

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