Ла Лига: "Реал" не смог обыграть "Вильярреал"

На стадионе "Керамика-Эль-Мадригал" в городе Вильярреал в рамках 24-го тура чемпионата Испании сезона-2021/2022 "Вильярреал" принимал мадридский "Реал". Команды не смогли выявить победителя. Счет встречи - 0:0.

На стадионе "Керамика-Эль-Мадригал" в городе Вильярреал в рамках 24-го тура чемпионата Испании сезона-2021/2022 "Вильярреал" принимал мадридский "Реал". Команды не смогли выявить победителя. Счет встречи - 0:0.

Как передает Report, после 24 сыгранных туров мадридский "Реал" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. "Сливочные" имеют в своем активе 54 очка. "Вильярреал" с 36 очками находится на шестом месте в таблице. Действующий чемпион Испании - мадридский "Атлетико".