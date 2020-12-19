Ла Лига: "Барселона" не справилась с "Валенсией"

В матче 14-го тура испанской Примеры "Барселона" поделила очки с "Валенсией".

В матче 14-го тура испанской Примеры "Барселона" поделила очки с "Валенсией".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне и завершилась вничью - 2:2.

"Валенсия" открыла счет на 29-й минуте - забил защитник Муктар Дьякаби, ассистировал которому Карлос Солер. В конце первого тайма "Барселона", благодаря Лионелю Месси отыгралась. На 52-й минуте защитник каталонцев Рональд Араухо вывел свою команду вперед, но на 69-й минуте нападающий гостей Макси Гомес установил окончательный счет.