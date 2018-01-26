"Кяпяз" заключил контракт с двумя бразильскими футболистами

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "Кяпяз" заключил контракт еще с двумя футболистами.

Как сообщает Report, гянджинский клуб договорился с бразильскими полузащитниками Дарио Фредерико и Диего Соуза.

С одним из них заключен контракт до конца сезона, а с другим - на год.

Дарио Фредерико и в предыдущих двух сезонах выступал в составе клуба "Кяпяз".

Отметим, что в зимний перерыв гянджинский клуб привлек в свой состав Мурада Саттарлы ("Зиря"), Романа Гусейнова ("Габала", аренда), Самир Зяргяров ("Кешля"), Тарзина Джахангирова ("Нефтчи"), Сергея Литовченко ("Динамо", Грузия), Гиули Манджгаладзе ("Самтредиа", Грузия), Тарлана Гасымзаде ("Сабах") и Турана Нариманова.