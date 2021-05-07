Кубок Евро-2020 на улицах Баку

После Баку Кубок отправится в столицу Дании, Копенгаген

Кубок Анри Делоне, главный приз чемпионата Европы по футболу, который стартует 11 июня в Риме, отправился в путешествие по Европе.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), второй остановкой главного приза после столицы Венгрии, Будапешта, является Баку.

Кубок уже побывал в Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике, Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичери Шехер", храме "Атешгях", Центре Гейдара Алиева и Бакинском Олимпийском стадионе.

Дальнейший тур Кубка продолжится сегодня, Кубок Анри Делоне будет представлен местным жителям на центральных улицах Баку.

Основная цель мероприятия - показать жителям Баку главный трофей Еврокубка. Трофей будут сопровождать официальный талисман турнира Skillzy и другие персонажи.

После Баку Кубок отправится в столицу Дании, Копенгаген.