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Кубок Евро-2020 на улицах Баку

Кубок Евро-2020 на улицах Баку После Баку Кубок отправится в столицу Дании, Копенгаген
Футбол
7 мая 2021 г. 11:40
Кубок Евро-2020 на улицах Баку

Кубок Анри Делоне, главный приз чемпионата Европы по футболу, который стартует 11 июня в Риме, отправился в путешествие по Европе.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), второй остановкой главного приза после столицы Венгрии, Будапешта, является Баку.

Кубок уже побывал в Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике, Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичери Шехер", храме "Атешгях", Центре Гейдара Алиева и Бакинском Олимпийском стадионе.

Дальнейший тур Кубка продолжится сегодня, Кубок Анри Делоне будет представлен местным жителям на центральных улицах Баку.

Основная цель мероприятия - показать жителям Баку главный трофей Еврокубка. Трофей будут сопровождать официальный талисман турнира Skillzy и другие персонажи.

После Баку Кубок отправится в столицу Дании, Копенгаген.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAVRO-2020: Kubok Bakının müxtəlif məkanlarında

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