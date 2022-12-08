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Кубок Азербайджана: В матче "Карабах" - "Габала" зафиксирована результативная ничья

Кубок Азербайджана: В матче "Карабах" - "Габала" зафиксирована результативная ничья В матче 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу между клубами "Карабах" и "Габала" зафиксирована результативная ничья.
Футбол
8 декабря 2022 г. 22:35
Кубок Азербайджана: В матче Карабах - Габала зафиксирована результативная ничья

В матче 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу между клубами "Карабах" и "Габала" зафиксирована результативная ничья.

Как передает Report, игра на "Азерсун Арене" завершилась со счетом 2:2.

Счет в игре открыли гости, на 25-й минуте отличился Эмиль Сафаров. Во втором тайме было забито еще три гола. Муса Гурбанлы оформил дубль, поразив ворота соперника на 56-й и 84-й минутах. Однако "Габала" смогла уйти от поражения благодаря голу иорданского легионера Омара Хани на 87-й минуте.

Ответный матч состоится 19 декабря. В другом матче дня "Зиря" обыграла "Нефтчи" со счетом 1:0.

Отметим, что две другие игры четвертьфинала пройдут девятого декабря. "Кяпаз" примет "Туран Товуз", а "Сабаил" дома сыграет с "Сабахом".

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