Кубок Азербайджана: В матче "Карабах" - "Габала" зафиксирована результативная ничья

В матче 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу между клубами "Карабах" и "Габала" зафиксирована результативная ничья.

В матче 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу между клубами "Карабах" и "Габала" зафиксирована результативная ничья.

Как передает Report , игра на "Азерсун Арене" завершилась со счетом 2:2.

Счет в игре открыли гости, на 25-й минуте отличился Эмиль Сафаров. Во втором тайме было забито еще три гола. Муса Гурбанлы оформил дубль, поразив ворота соперника на 56-й и 84-й минутах. Однако "Габала" смогла уйти от поражения благодаря голу иорданского легионера Омара Хани на 87-й минуте.

Ответный матч состоится 19 декабря. В другом матче дня "Зиря" обыграла "Нефтчи" со счетом 1:0.

Отметим, что две другие игры четвертьфинала пройдут девятого декабря. "Кяпаз" примет "Туран Товуз", а "Сабаил" дома сыграет с "Сабахом".