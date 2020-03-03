Кубок Англии: "Арсенал" вышел в следующий этап

В матче 1/8 финала Кубка Англии "Портсмут" принимал лондонский "Арсенал".

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Фрэттон Парк" в Портсмуте и завершилась победой гостей со счетом 2:0.

В компенсированное время первого тайма встречи счет открыл защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос. В начале второго тайма, на 51-й минуте, нападающий Эдвард Нкетиа упрочил преимущество гостей в счете.

Таким образом, лондонский "Арсенал" вышел в четвертьфинал Кубка Англии, а "Портсмут" завершил выступление в турнире.