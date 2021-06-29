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Кубок Америки-2021: Определились все четвертьфинальные пары

Кубок Америки-2021: Определились все четвертьфинальные пары Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.
Футбол
29 июня 2021 г. 06:52
Кубок Америки-2021: Определились все четвертьфинальные пары
Лионель Месси

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.

Как передает Report, в ночь на вторник команды провели заключительные матчи группового этапа.

Лидер группы А сборная Аргентины со счетом 4:1 разгромила команду Боливии. В составе аргентинцев голами отметились Алехандро Гомес (6-я минута), Лионель Месси (33, 42) и Лаутаро Мартинес (65), у боливийцев отличился Эрвин Сааверда (60). Месси стал рекордсменом национальной команды по числу сыгранных матчей. Он провел 148-ю встречу в составе аргентинцев и обошел Хавьера Маскерано (147), который выступал за сборную Аргентины с 2003 по 2018 год.

Сборная Уругвая благодаря голу Эдинсона Кавани (21-я минута) с минимальным счетом обыграла команду Парагвая и заняла второе место в группе А, набрав семь очков. Парагвайцы с шестью очками стали третьими, на четвертой строчке расположились чилийцы (пять очков). На счету сборной Аргентины 10 очков, боливийцы проиграли все четыре матча группового этапа и не вышли в плей-офф.

В группе В первое место заняла команда Бразилии (10), вторыми стали перуанцы (7), третьими - колумбийцы (4), четвертыми - эквадорцы (3). Сборная Венесуэлы заняла последнее место (2) и не вышла в плей-офф.

В четвертьфинале сборная Аргентины сыграет с командой Эквадора, действующие обладатели трофея бразильцы встретятся с чилийцами, уругвайцы - с колумбийцами, а перуанцы - с парагвайцами. Матчи пройдут 2 и 3 июля. Финал турнира запланирован на 10 июля.

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