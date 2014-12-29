​Роналду стал лучшим бомбардиром за всю историю чемпионатов Европы

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Португалец Криштиану Роналду по итогам всех отборочных игр стал лучшим бомбардиром за всю историю чемпионатов Европы.

Как передает Report, он побил рекорд по количеству голов.

На счету нападающего сборной Португалии теперь 23 гола в 37 матчах чемпионатов Европы - это абсолютный рекорд этих соревнований. Теперь 29-летний португалец по праву носит звание лучшего бомбардира всех чемпионатов Европы.

Победным голом форварда мадридского "Реала" стал мяч в ворота сборной Армении в матче отборочного цикла Евро-2016, который состоялся в пятницу.

Стоит отметить, что предыдущий рекорд в 22 гола принадлежал турецкому форварду Хакану Шукюру.