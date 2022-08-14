Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассказал, каким он хочет вырастить своего сына, которому на данный момент 11 лет.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду рассказал, каким он хочет вырастить своего сына, которому на данный момент 11 лет.

Как передает Report со ссылкой на derbyderbyderby.it, по словам знаменитого португальца, он хочет видеть своего сына скромным и трудолюбивым, поэтому не позволяет ему пользоваться некоторыми вещами, которые могут сбить его с истинного пути.

"Конечно, я хочу дать ему все, как и подобает родителю. Но, в то же время, я хочу, чтобы он знал цену труду. Хочу, чтобы он усердно работал и был скромным человеком. Я Могу обеспечить сына всем, но он должен осознавать, что ради многих радостей надо идти на жертвы. Он постоянно спрашивает меня, может ли он иметь мобильный телефон. И я говорю ему, что нет, пока еще рано", - отмечает 37-летний форвард манкунианцев.

Напомним, Роналду выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2021 года. Контрактное соглашение португальского нападающего с клубом рассчитано до 2023 года.