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Криштиану Роналду хочет продолжить карьеру в "Ювентусе"

Криштиану Роналду хочет продолжить карьеру в "Ювентусе" Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду хочет продолжить карьеру в туринском клубе.
Футбол
4 июля 2021 г. 14:58
Криштиану Роналду хочет продолжить карьеру в Ювентусе
Криштиану Роналду

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду хочет продолжить карьеру в туринском клубе.

Как передает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, агент португальского форварда Жорже Мендеш уже проинформировал руководство "Ювентуса" о желании Роналду продлить контракт до июня 2023 года. В туринском клубе попросили время на раздумья, так как из-за пандемии коронавируса "Ювентусу" стало затруднительно выплачивать Роналду зарплату, которая составляет 31 млн евро в год.

Напомним, что Роналду выступает за туринцев с 2018 года. 36-летний португальский форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в минувшем сезоне, забив 29 голов. Действующий контракт Роналду с "Ювентусом" рассчитан до лета 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldunun karyerasını davam etdirmək istədiyi klub məlum oldu

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