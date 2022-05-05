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Криштиану Роналду хочет остаться в МЮ еще на сезон

Криштиану Роналду хочет остаться в МЮ еще на сезон Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет остаться в клубе еще на сезон.
Футбол
5 мая 2022 г. 23:34
Криштиану Роналду хочет остаться в МЮ еще на сезон

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет остаться в клубе еще на сезон.

Как передает Report со ссылкой на Caught Offside, португалец останется в МЮ только в том случае, если новый главный тренер команды Эрик тен Хаг видит в нем ключевого игрока в своих построениях. Отмечается, что Роналду, его агент Жорже Мендеш и тен Хаг проведут встречу, чтобы определиться с будущим форварда.

Напомним, что Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" летом 2021 года. В нынешнем сезоне Роналду принял участие в 38 матчах за клуб во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и тремя результативными передачами.

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Версия на азербайджанском языке Ronaldu "Mançester Yunayted"də qalmaq üçün öz şərtini açıqlayıb

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