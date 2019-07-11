Контракт на проведение Гран-при Великобритании Формула-1 продлен ещё на 5 лет

Контракт на проведение Гран-при Великобритании Формула-1 продлен ещё на пять лет.

Как сообщает Report, подписан новый контракт с организаторами Гран-при Великобритании. Этап Формулы-1 будет и дальше проходить в Сильверстоуне. Соглашение будет действовать до конца 2024 года.

Впервые Гран-при Великобритании состоялся в Сильверстоуне в 1950 году. С тех пор Сильверстоун принимал гонки Формулы-1 более 50 раз.

Ранее стало известно, что в календаре на следующий сезон появятся два новых этапа — Гран-при Вьетнама и Гран-при Нидерландов. В связи с этим будущее Гран-при Великобритании оказалось под угрозой. Под угрозой исключения из календаря также находятся этапы в Мексике и Италии, руководство Формулы-1 ведёт переговоры с организаторами.

Напомним, что контракт операционной компании "Бакинское городское кольцо" с Formula One Management Limited действителен до 2023 года.