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    Конте: занимаемся вопросами поездки в Азербайджан

    Главный тренер Челси хочет продолжить победный настрой

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/  «Мы занимаемся вопросами поездки в Азербайджан, а далее будем готовится к игре с Ливерпулем».

    Как сообщает Report со ссылкой на SkySport, об этом сказал главный тренер «Челси» Антонио Конте на пресс-конференции после победной игры над «Вест Бромвичем» со счетом 4:0.

    «Сейчас мы займемся вопросами поездки в Азербайджан, а затем подготовкой к субботнему матчу с "Ливерпулем". Мы хотим продолжить этот победный настрой, чтобы максимально постараться приблизиться к лидерам турнирной таблицы до зимнего трансферного окна", - сказал Конте в интервью журналистам. 

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