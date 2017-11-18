Конте: занимаемся вопросами поездки в Азербайджан

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ «Мы занимаемся вопросами поездки в Азербайджан, а далее будем готовится к игре с Ливерпулем».

Как сообщает Report со ссылкой на SkySport, об этом сказал главный тренер «Челси» Антонио Конте на пресс-конференции после победной игры над «Вест Бромвичем» со счетом 4:0.

«Сейчас мы займемся вопросами поездки в Азербайджан, а затем подготовкой к субботнему матчу с "Ливерпулем". Мы хотим продолжить этот победный настрой, чтобы максимально постараться приблизиться к лидерам турнирной таблицы до зимнего трансферного окна", - сказал Конте в интервью журналистам.