Конте третий раз подряд стал лучшим тренером английской Премьер-лиги

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Итальянский наставник лондонского "Челси" Антонио Конте установил рекорд АПЛ как первый менеджер, который выигрывал звание тренера месяца три раза подряд, информирует Report со ссылкой на сайт "Челси".

Итальянец, который обошел в споре за звание лучшего тренера месяца Почеттино из "Тоттенхэма" и Юргена Клоппа из "Ливерпуля", получил премию после того, как в течение декабря команда набрала максимальное количество очков в шести матчах.

Как и предыдущие 2 месяца (в октябре и ноябре), когда А.Конте также побеждал в данной номинации, футболисты "Челси" демонстрировали атакующий футбол и уверенно играли в обороне. "Синие" пропустили лишь 3 гола в декабре, 2 из которых пришлись на заключительный матч года со "Сток Сити" (4:2). В течение месяца "Челси" забил 13 мячей, включая 3 гола в выездной встрече с "Манчестер Сити".

"Я очень горд. Это большая честь для меня, но я хочу поблагодарить всех своих игроков, персонал команды и клуб, потому что это наша общая награда. Теперь нам важно успешно продолжать командную работу", - рассказал итальянец.

Напомним, что уже завтра "аристократы" сыграют на "Кинг Паеур Стэдиум" с "Лестером".