"Коньяспор" впервые в истории стал обладателем Кубка Турции по футболу

© Foto: Anadolu https://report.az/storage/news/1d17e96052f3bd63f82c17160e861a34/dcfb2a6d-c60f-4915-9eb1-7f7b28b50a9c_292.jpg

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Коньяспор" в серии пенальти победил "Башакшехир" в финальном матче Кубка Турции по футболу.

Как передает Report, основное и дополнительное время встречи, прошедшей в среду в Эскишехире, завершилось со счетом 0:0.

В серии пенальти точнее были футболисты "Коньяспора" – 4:1.

"Коньяспор" впервые в своей истории стал победителем Кубка Турции по футболу.