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    "Коньяспор" впервые в истории стал обладателем Кубка Турции по футболу

    В серии пенальти точнее были футболисты Коньяспора – 4:1
    © Foto: Anadolu

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "Коньяспор" в серии пенальти победил "Башакшехир" в финальном матче Кубка Турции по футболу.

    Как передает Report, основное и дополнительное время встречи, прошедшей в среду в Эскишехире, завершилось со счетом 0:0.

    В серии пенальти точнее были футболисты "Коньяспора" – 4:1.

    "Коньяспор" впервые в своей истории стал победителем Кубка Турции по футболу.

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