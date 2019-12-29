​Комитет клубов АФФА обсудил договорные матчи

Сегодняшнее заседание Комитета клубов АФФА было посвящено обсуждению договорных матчей.

Как сообщает Report, об этом по итогам заседания заявил журналистам председатель Комитета и президент футбольного клуба "Сумгайыт" Риад Рафиев.

По словам Р.Рафиева, на заседании с подробным докладом о наблюдаемых в последнее время нелицеприятных событиях в I Дивизионе выступил представитель АФФА Сеймур Салимли: "Речь идет только о I Дивизионе. Никто не сказал, имеют ли место договорные матчи в Премьер-Лиге. Было отмечено, что такое наблюдается в некоторых клубах, ребят обманывают, сводят с пути. Расследование подобных случаев продолжается".