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Комитет клубов АФФА обсудил договорные матчи

​Комитет клубов АФФА обсудил договорные матчи

Сегодняшнее заседание Комитета клубов АФФА было посвящено обсуждению договорных матчей. 

Как сообщает Report, об этом по итогам заседания заявил журналистам председатель Комитета и президент футбольного клуба "Сумгайыт" Риад Рафиев. 

По словам Р.Рафиева, на заседании с подробным докладом о наблюдаемых в последнее время нелицеприятных событиях в I Дивизионе выступил представитель АФФА Сеймур Салимли: "Речь идет только о I Дивизионе. Никто не сказал, имеют ли место договорные матчи в Премьер-Лиге. Было отмечено, что такое наблюдается в некоторых клубах, ребят обманывают, сводят с пути. Расследование подобных случаев продолжается".

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