Команда-соперница сборной Азербайджана рассталась с главным тренером

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Главный тренер команды-соперницы сборной Азербайджана по футболу в групповом отборочном этапе чемпионата мира 2018 года - сборной Норвегии Мартин Файстон покинул должность.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Норвежской футбольной ассоциации, контракт между сторонами был прекращен по обоюдному согласию. Это стало второй отставкой вслед за главным тренером сборной страны Пером-Матиасом Хегмо, которого выгнали 16-ноября из-за безуспешности результатов. Контракт с пришедшим в сборную Норвегии осенью 2013 года М.Файстоном был прекращен вчера.

Отметим, что сборная Норвегии, проигравшая в первом матче в Баку сборной Азербайджана со счетом 0:1, через 4 матча обосновалась на 5 ступени с 3 очками.