Количество команд в Лиге чемпионов будет увеличено

УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов, обновленный турнир стартует в 2024 году.

УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов, обновленный турнир стартует в 2024 году.

Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем заседании Исполнительного Комитета структуры.

В турнире будут играть 36 команд вместо 32, которые выступают сейчас.

Элитным клубам, которые не пройдут отбор в Лигу чемпионов, будут представлены новые места.

Новый формат предусматривает одну лигу вместо разделения на группы.

8 лучших команд будут выходить в плей-офф. Остальные будут проходить отбор через новый раунд плей-офф.

Никакого группового этапа: ЛЧ будет работать по "швейцарской системе". У клубов будет 10 матчей (5 дома, 5 на выезде), соперники выбираются по схожим результатам, то есть победители играют с победителями, проигравшие – с проигравшими, "ничейники" – с "ничейниками". Дважды с одной и той же командой сыграть нельзя.

После этого первые восемь команд выходят в плей-офф, а занявшие 9-24 места – проводят дополнительный раунд за выход в 1/8 финала. 25-36-е места выбывают.