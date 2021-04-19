О нас
Report Georgia
Аудио новости

Количество команд в Лиге чемпионов будет увеличено

Количество команд в Лиге чемпионов будет увеличено УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов, обновленный турнир стартует в 2024 году.
Футбол
19 апреля 2021 г. 18:49
Количество команд в Лиге чемпионов будет увеличено

УЕФА одобрил реформу Лиги чемпионов, обновленный турнир стартует в 2024 году.

Как сообщает Report, решение было принято на сегодняшнем заседании Исполнительного Комитета структуры.

В турнире будут играть 36 команд вместо 32, которые выступают сейчас.

Элитным клубам, которые не пройдут отбор в Лигу чемпионов, будут представлены новые места.

Новый формат предусматривает одну лигу вместо разделения на группы.

8 лучших команд будут выходить в плей-офф. Остальные будут проходить отбор через новый раунд плей-офф.

Никакого группового этапа: ЛЧ будет работать по "швейцарской системе". У клубов будет 10 матчей (5 дома, 5 на выезде), соперники выбираются по схожим результатам, то есть победители играют с победителями, проигравшие – с проигравшими, "ничейники" – с "ничейниками". Дважды с одной и той же командой сыграть нельзя.

После этого первые восемь команд выходят в плей-офф, а занявшие 9-24 места – проводят дополнительный раунд за выход в 1/8 финала. 25-36-е места выбывают.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqasında komanda sayı artırılacaq - RƏSMİ

Новости партнеров

Самое читаемое

Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
Граждане Азербайджана могут посещать без визы 68 стран
13 апреля 2021 г. 17:14
Минэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
ФотоМинэкологии обязало ИВ Баку прекратить работы по обрезке деревьев
16 апреля 2021 г. 11:42
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
13 апреля 2021 г. 00:13
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
В Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
ФотоВ Хачмазе простились с шехидом Отечественной войны
16 апреля 2021 г. 12:35
Армяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
ВидеоАрмяне устроили провокацию перед боем азербайджанского спортсмена
12 апреля 2021 г. 20:35
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
Президент Азербайджана: Если Армения попытается отомстить, то будет полностью уничтожена
13 апреля 2021 г. 11:25
Стали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
ВидеоСтали известны первые полуфиналисты Лиги Чемпионов
14 апреля 2021 г. 01:21
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
Азербайджан выразил протест Евросоюзу
16 апреля 2021 г. 20:36
Яшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
ФотоЯшар Ахмедли из Amazon: Родина – понятие навеки, независимо от того, где ты живешь
17 апреля 2021 г. 13:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi