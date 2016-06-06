​Клуб "Сумгайыт" заключил новый контракт с нападающим

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Клуб "Сумгайыт" продлил контракт с футболистом Амилем Юнановым.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, с 23-летним нападающим заключен новый 2-летний контракт.

Юнанов останется в команде до июня 2018 года.

Отметим, что Амиль Юнанов за 2015/2016 сезон вышел в составе команды "Сумгайыт" на 26 игр в Премьер-лиге (1509 минут) и забил 12 голов.

Этим показателем молодой форвард стал самым искусным футболистом команды в прошлом сезоне.

До этого "Сумгаыйт" заключил контракт с вратарем "Карабаха" Фархадом Велиевым.