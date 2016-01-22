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    Клуб "Карабах" заявил, что расстался с еще одним легионером

    Амрах Челикель: Скорее всего, он вернется в прежнюю команду

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Клуб "Карабах" расстался еще с одним футболистом. 

    Как сообщил Report гендиректор клуба Амрах Челикель, контракт с бразильским полузащитником Чумбиньо расторгнут по обоюдному согласию.

    По словам А.Челикеля, бразильский футболист покинул команду по собственному желанию: "Чумбиньо сказал, что к нему поступили предложения и он желает уйти. Учитывая истечение летом срока контракта, мы не создали проблем. Впредь он может перейти в любой клуб в качестве свободного агента. Скорее всего, он вернется в прежнюю команду".

    До этого "Карабах" расстался с Владимиром Димитровским и Райделлом Пупоном. Эльтон Ягублу, Намик Алескеров и Вугар Мустафаев перешли в другие клубы на правах аренды.

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