Клуб "Карабах" заявил, что расстался с еще одним легионером

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Клуб "Карабах" расстался еще с одним футболистом.

Как сообщил Report гендиректор клуба Амрах Челикель, контракт с бразильским полузащитником Чумбиньо расторгнут по обоюдному согласию.

По словам А.Челикеля, бразильский футболист покинул команду по собственному желанию: "Чумбиньо сказал, что к нему поступили предложения и он желает уйти. Учитывая истечение летом срока контракта, мы не создали проблем. Впредь он может перейти в любой клуб в качестве свободного агента. Скорее всего, он вернется в прежнюю команду".

До этого "Карабах" расстался с Владимиром Димитровским и Райделлом Пупоном. Эльтон Ягублу, Намик Алескеров и Вугар Мустафаев перешли в другие клубы на правах аренды.