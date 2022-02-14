Клуб "Карабах" обратился к болельщикам

Билеты на матч между "Карабахом" и французским "Марселем" в рамках плей-офф Лиги конференций УЕФА поступят в продажу в день матча.

Билеты на матч между "Карабахом" и французским "Марселем" в рамках плей-офф Лиги конференций УЕФА поступят в продажу в день матча.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт агдамского клуба, фанаты, желающие наблюдать за матчем с трибун, смогут приобрести билеты с 17:00 до 20:30 в кассах арены Velodrom. Билеты стоят 20 евро.

Также отмечается, что болельщики, приехавшие на матч на собственных автомобилях, смогут воспользоваться паркингом P3. Места для автомобилей ограничены (всего 22 места).

Игра "Карабах" - "Марсель" состоится 17 февраля в 00:00 по бакинскому времени.