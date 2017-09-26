Клуб "Карабах" наказал футболиста, получившего красную карточку

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Футболист "Карабаха" Мичел наказан со стороны клуба.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер команды Гурбан Гурбанов.

Он показал в качестве причины получение испанским полузащитником красной карточки в ходе матча с "Сумгайытом" в рамках VI тура премьер-лиги Азербайджана: "Такие вещи не прощаются. Но подобные ошибки возможны в спорте. Даже у меня бывают. Я воспринимаю это нормально. Мы не должны уходить от дисциплины, созданной нами в клубе. Мичел один из профессиональных футболистов. Завтра велика вероятность его игры на поле в матче с "Ромой".

Отметим, что Мичел на 88-й минуте матча "Карабах" - "Сумгайыт", окончившегося со счетом 4:1, получил красную карточку.