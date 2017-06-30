Клуб "Галатасарай" заключил контракт еще с одним футболистом

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Турецкий клуб "Галатасарай" усилил состав еще одним футболистом.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, за 7 млн евро осуществлен трансфер защитника бразильского "Сан Паулу" Майкона Перейра Роке.

С ним заключен 4-летний контракт, по условиям которого, ежегодно Майкону будут выплачивать по 2,2 млн евро. Еще 1 млн евро предусмотрены в качестве бонуса.

Отметим, что в 2009 - 2016 гг. Майкон (рост 190 см) выступал в "Порту". В "Сан Паулу", где он играл с прошлого года, футболист вышел на 44 матча и забил 3 гола.